185 нижегородских выпускников не преодолели минимальный порог ЕГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

185 выпускников не смогли набрать минимальные баллы на Едином государственном экзамене в Нижегородской области. Такие данные «КП-Нижний Новгород» сообщили в Министерстве образования региона.

Тем, кто не преодолел установленный Рособрнадзором порог, предоставят возможность пересдать обязательные предметы уже в сентябре 2026 года.

В ведомстве уточнили, что речь идет о случаях, когда выпускники не смогли выполнить требования, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Повторно сдать русский язык и математику можно уже этой осенью. Если же минимальный балл не набран по предмету, выбранному по желанию, пересдача будет возможна только в 2027 году.

Перечень минимальных результатов ЕГЭ, необходимых для получения школьного аттестата, были опубликованы Рособрнадзором. В 2026 году выпускники должны были набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить не ниже оценки «три» по базовой математике. Для остальных дисциплин также установлены свои минимальные значения.

При этом минимальные баллы, необходимые для получения аттестата, не совпадают с требованиями для поступления в вузы. Проходные значения для приема на обучение утверждает Минобрнауки России, а каждый университет вправе установить собственные пороговые баллы для конкретных направлений подготовки.