Нижегородские водители смогут оспорить штрафы за остановку под знаком у заправок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД России по Нижегородской области официально опровергло ранее распространённую информацию о том, что штрафы за остановку под знаком «Остановка запрещена» не будут аннулироваться, даже если водитель стоял в очереди на АЗС. Комментарий ведомства был опубликован в официальном канале в мессенджере Max.

Ведомство признало, что первоначальный ответ был некорректным, и разъяснило порядок действий: при обращении гражданина, получившего постановление за такое нарушение, будет приниматься решение об отмене с учётом малозначительности или крайней необходимости.

– В случае обращения гражданина, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания за аналогичное правонарушение в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, – говорится в обращении.

Ранее в МВД отмечали, что с середины июня 2026 года подобных нарушений с фиксацией камерами не зафиксировано. Однако если подобные штрафы все же придут нижегородцам, их можно будет отменить, обратившись в ведомство.