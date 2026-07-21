УК отремонтировала отмостку дома в Канавинском районе после вмешательства ГЖИ. Фото: Госжилинспекция Нижегородской области

Жители дома №7 на улице Витебской в Канавинском районе Нижнего Новгорода добились ремонта отмостки вокруг здания после обращения в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. По итогам проверки управляющей компании выдали предписание, после чего все необходимые работы были выполнены, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стало неудовлетворительное состояние отмостки, отсутствие решеток на продухах и лотков для отвода дождевой воды. По словам специалистов ГЖИ, защитная полоса вокруг здания играет важную роль: она не позволяет дождевой и талой воде разрушать фундамент и цоколь дома.

Как рассказал начальник Нижегородского заречного отдела Госжилинспекции Руслан Черемискин, во время осмотра инспекторы обнаружили многочисленные трещины, выбоины, а местами отмостка и вовсе отсутствовала. После предписания коммунальщики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из песка и щебня, установили бордюрный камень и уложили новый асфальт. Общая площадь ремонта составила почти 150 квадратных метров. Кроме того, рабочие установили решетки на продухи и оборудовали систему отвода дождевых вод.

С начала 2026 года в заречный отдел ГЖИ поступило почти 13 тысяч обращений жителей. По итогам проверок инспекторы выдали 315 предписаний, объявили 215 предостережений, а общая сумма штрафов, назначенных коммунальным организациям, достигла 10,4 млн рублей.