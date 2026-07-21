СКР проверит информацию о мошенничестве с недвижимостью в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят информацию о возможных мошеннических схемах с недвижимостью, одна из которых, по данным телепередачи, связана с Нижегородской областью. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Поводом для поручения стал сюжет федерального телеканала, посвященный мошенничеству при купле-продаже недвижимости. В программе рассказывалось о нескольких случаях, произошедших в разных регионах страны. В частности, сообщалось, что в Нижегородской области члены одной семьи могут быть причастны к незаконному завладению более чем 20 миллионами рублей через переуступку прав собственности на объекты недвижимости.

Кроме того, в эфире приводились примеры из Санкт-Петербурга, где после сделки появились новые медицинские заключения о состоянии продавца, а также из Московской и Челябинской областей. В одном случае жертвами мошенников стала семья участника специальной военной операции, в другом – благодаря работе следователей потерпевшему удалось вернуть более половины причиненного ущерба.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Челябинской областей представить доклады по обстоятельствам, озвученным в телепередаче, а также сообщить о мерах, принимаемых для защиты прав граждан.