Воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на 2027 год. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде перенесли сроки воссоздания исторической Триумфальной арки. Муниципальный заказчик подписал с подрядчиком дополнительное соглашение, согласно которому полностью завершить проект предстоит не в конце 2026-го, а к 1 декабря 2027 года. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно обновленному муниципальному контракту, восстановление самой Триумфальной арки должно быть завершено до 10 августа 2027 года. После этого подрядчику предстоит закончить создание выставочного пространства и благоустроить прилегающую территорию. Все работы должны завершиться к началу декабря 2027 года.

Напомним, останцы Триумфальной арки и участок мостовой XIX века обнаружили на улице Советской во время инженерных изысканий. Позже специалисты подтвердили их подлинность и установили, что сооружение относится к дореволюционному периоду. Историческая арка была построена по проекту архитектора Федора Шехтеля к приезду императора Николая II на Всероссийскую промышленно-художественную выставку 1896 года. После подтверждения исторической ценности объекта было принято решение восстановить копию арки рядом с сохранившимися останцами и создать здесь музейное пространство.