Нижегородским водителям не будут отменять штрафы за ожидание в очереди на АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области водителям не будут отменять штрафы за остановку или стоянку под знаком «Остановка запрещена», если автомобиль оказался там из-за очереди на автозаправочную станцию. Действующие правила не предусматривают оснований для аннулирования таких постановлений. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полиции напомнили, что нарушения правил остановки и стоянки фиксируются камерами фото- и видеофиксации. Поэтому даже ожидание своей очереди на АЗС не освобождает автомобилиста от ответственности, если машина находится в зоне действия запрещающего дорожного знака.

По данным ГУ МВД, с середины июня 2026 года подобных случаев в Нижегородской области не зарегистрировано. Тем не менее водителям рекомендуют заранее оценивать дорожную обстановку и не выстраиваться в очередь там, где действует запрет на остановку. Чтобы избежать штрафа, следует дождаться возможности подъехать к заправке, не занимая место в зоне действия знака.

Между тем в некоторых других регионах такая проблема уже возникала. Так, в Саратовской области депутаты предложили временно отключать камеры возле АЗС или пересматривать организацию дорожного движения в местах, где длинные очереди регулярно приводят к нарушениям.