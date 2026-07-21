25 нижегородских детей с инвалидностью прошли реабилитацию по новой программе. Фото: Пресс-служба Отделения СФР по Нижегородской области

25 нижегородских детей прошли комплексную реабилитацию по новой программе, которую в этом году реализует Отделение Социального фонда России по Нижегородской области. Семьи получают помощь с помощью электронных сертификатов, а государство оплачивает не только сам курс, но и проживание, питание и ряд сопутствующих расходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пилотный проект рассчитан на детей от 4 до 17 лет, которым впервые установлена категория «ребенок-инвалид». Решение о необходимости прохождения комплексной реабилитации принимает бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты определяют программу восстановления и предлагают родителям выбрать одну из сертифицированных организаций.

Электронный сертификат оформляется автоматически на карту «Мир» законного представителя ребенка – обращаться за его выпуском не нужно. Использовать его необходимо в течение года после установления инвалидности. Сейчас в регионе уже активировано 240 таких сертификатов.

Курс реабилитации длится 21 день. Кроме лечения и восстановления, сертификат покрывает расходы на проживание и питание ребенка и сопровождающего. После оформления сертификата родители также могут подать заявление на бесплатный проезд железнодорожным транспортом к месту реабилитации или получить компенсацию расходов при поездке на личном автомобиле. Сейчас в программе участвуют восемь реабилитационных организаций, включая учреждения Нижегородской области, Москвы и Санкт-Петербурга.