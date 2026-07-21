Нижегородские учителя получат новые меры поддержки по указу Путина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учителей Нижегородской области коснутся новые меры государственной поддержки. Соответствующий указ 20 июля подписал президент России Владимир Путин, документ вступил в силу в день подписания. Он закрепляет дополнительные гарантии для педагогов и дает регионам возможность вводить собственные меры поддержки. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нему, в России официально закрепляется особый статус учителя и подчеркивается общественная значимость этой профессии. Для педагогов предусмотрены новые гарантии, включая бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам, право на бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности и бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.

Кроме того, учителям с общим педагогическим стажем не менее 25 лет будут присваивать звание «Ветеран труда». Молодым специалистам гарантируют наставничество в течение первого года работы. Правительство России также должно утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть требования к рабочему времени и учебной нагрузке педагогов.

Отдельно регионам рекомендовано обеспечить первоочередной прием детей учителей в детские сады. При этом субъекты России, включая Нижегородскую область, смогут вводить дополнительные меры поддержки педагогов за счет региональных программ.