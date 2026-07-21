Мужчина во время ссоры попытался поджечь свою жену в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области мужчина попытался поджечь свою жену. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился в Балахнинском округе. Между супругами завязалась ссора. В процессе выяснения отношений муж облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью, а затем схватил зажигалку и попытался поджечь женщину. К счастью, свой замысел мужчина до конца не довел, нападавшего остановили знакомые, находившиеся в этот момент в доме.

В настоящее время мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

– Следователем СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета Нижегородской области.