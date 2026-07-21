Производство яиц в Нижегородской области выросло на 10%. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

За шесть месяцев птицефабрики Нижегородской области произвели 636 миллионов яиц — это на 10% больше, чем в прошлом году. Общероссийский индекс производства яиц составил 103%, так что регион уверенно обгоняет средние показатели по стране.

Не отстают и производители мяса. Объём выращенного скота и птицы на убой в живом весе достиг 108 тысяч тонн — прирост составил 12% по сравнению с январем–июнем прошлого года. В целом по России индекс производства мяса остался на уровне 100%, нижегородские аграрии, таким образом, сработали значительно лучше среднего.

Молочное животноводство тоже в плюсе. Надои молока за полугодие — 314 тысяч тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. Основной вклад вносят хозяйства Гагинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов — на них приходится больше трети всего объёма молока в регионе. Средний надой от одной коровы вырос на 103 килограмма и составил 4 423 килограмма.

Сельское хозяйство Нижегородской области демонстрирует стабильный рост по всем ключевым направлениям, опережая общероссийские темпы.