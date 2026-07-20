Глеб Никитин посетил Дивеевский район

Губернатор проверил ход ремонта ЦРБ в Дивееве Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона приехал в Дивеево, чтобы посмотреть, как продвигается ремонт центральной районной больницы и двух учебных заведений. Рабочая поездка состоялась 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Главный врач Дивеевской ЦРБ им. Н.Н. Блохина Вячеслав Сурусин рассказал, что на территории медицинского учреждения имеются стационар на 168 мест и поликлиника, в которой ведутся приемы по 28 врачебным направлениям.

На обновление больницы было выделено около 110 миллионов рублей. Денежные средства предоставили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

В Дивеевской ЦРБ уже отремонтированы регистратура и картохранилище, детская консультация, родовая и многие другие отделения.

Помимо ремонта в медучреждение приобрели новое оборудование: эндоскопическое и рентгенологическое. Также у больницы теперь имеются и 24 новых автомобиля, из них четыре скорой помощи.

Несмотря на проделанную работу, ремонт еще не закончен. Полностью завершить обновление больницы планируют в 2027 году. Также хотят возвести корпус отделения скорой помощи и приемного покоя.

Губернатору показали, как продвигается модернизация двух общеобразовательных школ. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Так, сейчас в одной из школ в первом крыле уже заменены окна, системы отопления, водоснабжения и канализации. А во втором крыле работы только начались.

Капитальный ремонт проводится и в другой школе – Елизарьевской. В ней ситуация обстоит немного сложнее. Здание школы достаточно старое, поэтому сейчас рабочие заменяют кровлю, полы и окна. Также на территории школы уже установили котельную.

Глеб Никитин напомнил о важности школ в маленьких населенных пунктах. Он отметил, что все работы должны быть выполнены в срок и с должным качеством.