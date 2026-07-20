По трем федеральным трассам ограничили движение в Нижегородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трех автомобильных дорогах федерального значения временно ограничили движение в Нижегородской области. Причиной стали дорожные работы, которые продлятся до 26 июля. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На трассе М-7 в сторону Казани сейчас кладут свежий асфальт. Дорогу на время сузили, машины едут по одной полосе. В Лысковском районе тоже не разгонишься: на некоторых участках движение пускают поочерёдно, в одну сторону.

На трассе Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» также есть преграды. В связи с ремонтом моста через реку Кудьму, водители смогут проехать лишь по суженному участку дороги. Возобновить ремонт дороги планируют и в Дальнеконстантиновском округе. В распоряжении водителей будут находиться две полосы.

Ремонтируют дорогу и в Арзамасском округе – мост через реку Тешу. Проехать можно, но все также по суженной части дороги. А вот в Шатковском муниципальном округе ограничений на проезд нет, так как там работы были выполнены с опережением срока.

«Проскочить» по трассе Р-177 «Поветлужье» – задачка со звездочкой. Из-за ремонта дорогу сузили, а на некоторых участках возможен реверс.

Через реки Люнда и Замара можно проехать по временной дороге. Но будьте внимательны – на объездной дороге через Зимару организовано реверсивное движение.