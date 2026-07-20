В исторические сёла Дальнеконстантиновского района пришел мобильный интернет

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители четырех сёл Дальнеконстантиновского района получили доступ к высокоскоростной мобильной связи и интернету. Современное оборудование заработало в Маргуше, Малом Терюшеве, Тепелеве и Старом Тепелеве. Об этом сообщает МТС.

Теперь местные жители могут без проблем пользоваться порталом госуслуг, онлайн-банкингом, работать удалённо и оставаться на связи с близкими. Устойчивый сигнал покрывает не только сами сёла, но и окрестные территории.

Особое значение запуск сети имеет для развития туризма. Дальнеконстантиновский район известен своими историческими памятниками. В Маргуше сохранилась деревянная Казанская церковь середины XIX века. Малое Терюшево — часть исторического ареала терюхан, этнографической группы мордвы-эрзи, с древними курганами. В Тепелево находится каменная Сергиевская церковь 1860 года — объект культурного наследия, построенный на средства князя Долгорукова. А Старое Тепелево — одно из ранних крестьянских поселений Поволжья. Благодаря новым технологиям путешественники, краеведы и паломники смогут пользоваться навигаторами, искать информацию о достопримечательностях и делиться впечатлениями в соцсетях.

Работы по улучшению связи в регионе продолжаются. В июле мобильный интернет впервые появился ещё в семи населённых пунктах Богородского района.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что развитие сети в сельской местности остаётся приоритетом для компании. Благодаря VoLTE абоненты могут одновременно разговаривать и пользоваться интернетом, не теряя в скорости.