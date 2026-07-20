Более 37 млн рублей украли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Директор компании, выступавшей в роли генерального подрядчика при реконструкции трамвайного депо, присвоил 37,6 миллиона незаконным способом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствие установило, что генеральный директор организации взял на себя ответственность за работу по реконструкции трамвайного депо в Нижнем Новгороде. Однако он имел корыстные цели.

Так, при заполнении документов и актов о приемке выполненных работ он вносил ложные данные о затратах. Директор компании получил 37,6 миллиона рублей обманным путем от Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в период с декабря 2023 по январь 2024 года. Хотя работы были выполнены не до конца.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Руководителю компании предъявили обвинение и заключили под стражу. Обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Также в ходе расследования были проведены обыски в офисах, находящихся в Санкт-Петербурге.