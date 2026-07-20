Подпорная стена рухнула при строительстве парковки в ЖК «Красная поляна»

Фото: сообщество ВКонтакте «Подслушано в Афонино | Красная поляна | АП»

Подпорная стена рухнула в нижегородском жилом комплексе «Красная поляна» при строительстве парковки. Об этом очевидцы рассказали в сообществе ВКонтакте «Подслушано в Афонино | Красная поляна | АП».

Инцидент произошел в деревне Афонино в выходные. По словам очевидцев, подпорная стена, отделяющая пешеходную зону от стройплощадки стала уходить под землю из-за того, что подрядчик начал копать котлован под платную парковку. К счастью, в этот момент пешеходов на ней не было и никто не пострадал.

– По предварительной информации, на данном участке отсутствует земля, находящаяся в муниципальной собственности, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось о том, что в Дзержинске на территории особой экономической зоны «Кулибин» стартовало строительство нового производства компании «Современные трубопроводные системы». Общий объем инвестиций в проект превысит 9 млрд рублей, а после выхода предприятия на полную мощность в регионе появится почти 800 новых рабочих мест.

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