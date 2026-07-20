Автомобильную газовую заправку построят в Шахунье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проект строительства автомобильной газозаправочной станции в Шахунье прошёл экспертизу. Положительное заключение получила документация объекта, который появится на Яранском шоссе, на участке 2Е. Сведения опубликованы на сайте ГИС ЕГРЗ.

Оценку проекта проводило ООО «Межрегиональный экспертный центр № 1» в рамках негосударственной экспертизы. Специалисты проверили проектную документацию и материалы инженерных изысканий и признали их соответствующими установленным требованиям.

Заказчиком строительства выступает ООО «КИРОВГАЗ». Проект разработало ООО НТПО «Контракт». Сроки начала строительства и открытия станции пока не называются.