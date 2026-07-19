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НовостиПроисшествия19 июля 2026 17:57

Теплоход «Валдай» насмерть сбил рыбака на Оке под Павловом

Транспортная прокуратура начала проверку после трагедии на реке
Евгения ФРОЛОВА
Теплоход «Валдай» насмерть сбил рыбака на Оке под Павловом.

Теплоход «Валдай» насмерть сбил рыбака на Оке под Павловом.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области проводится проверка после смертельного происшествия на реке Ока. Днем 19 июля пассажирский теплоход «Валдай 45Р-4», выполнявший рейс по маршруту «Павлово – Нижний Новгород», столкнулся с рыбацкой лодкой. Мужчина, находившийся в маломерном судне, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, трагедия произошла на судовом ходу неподалеку от деревни Погорелки Павловского района. Во время движения теплоход совершил наезд на лодку, в которой находился рыбак. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям всех участников происшествия и выяснят, были ли соблюдены необходимые правила при движении судов.

В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки, если для этого будут основания, примут меры прокурорского реагирования.