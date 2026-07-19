Теплоход «Валдай» насмерть сбил рыбака на Оке под Павловом. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области проводится проверка после смертельного происшествия на реке Ока. Днем 19 июля пассажирский теплоход «Валдай 45Р-4», выполнявший рейс по маршруту «Павлово – Нижний Новгород», столкнулся с рыбацкой лодкой. Мужчина, находившийся в маломерном судне, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, трагедия произошла на судовом ходу неподалеку от деревни Погорелки Павловского района. Во время движения теплоход совершил наезд на лодку, в которой находился рыбак. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям всех участников происшествия и выяснят, были ли соблюдены необходимые правила при движении судов.

В прокуратуре сообщили, что по итогам проверки, если для этого будут основания, примут меры прокурорского реагирования.