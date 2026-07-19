2,5 млн рублей лишилась жительница Нижнего Новгорода после онлайн-знакомства. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Нижнего Новгорода лишилась 2,5 млн рублей после знакомства с мужчиной в интернете. Новый знакомый предложил женщине заработать на инвестициях в криптовалюту, однако вместо прибыли она получила только финансовые потери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

33-летняя жительница Автозаводского района познакомилась с мужчиной через сервис знакомств в мессенджере. Во время общения собеседник завоевал доверие женщины и рассказал о якобы выгодном способе заработка. Для участия в «инвестиционном проекте» он убедил нижегородку установить неизвестное приложение.

После этого женщина несколькими переводами отправила 2,5 млн рублей по QR-кодам, которые ей присылал новый знакомый в сообщениях. Однако обещанного удвоения вложенной суммы она так и не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, нижегородка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

В полиции предупреждают: мошенники часто используют сайты знакомств, чтобы войти в доверие к жертвам, а затем предлагают «выгодные инвестиции» или просят перевести деньги на «безопасные счета».