19-летнего дроппера будут судить за оборот 1,4 млн рублей в Нижнем Новгороде. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте средств платежа на сумму более 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, молодой человек за вознаграждение передал неизвестным доступ к банковским счетам индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили правоохранители, в 2025 году обвиняемый согласился участвовать в схеме за 80 тысяч рублей. Его роль заключалась в передаче данных для доступа к счетам, через которые затем проводились несанкционированные операции.

Всего по этим счетам прошли переводы на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Банковские счета были заблокированы, а на находившиеся там более 170 тысяч рублей наложили арест.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности других участников схемы. Уголовное дело в отношении нижегородца направили в суд. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком до шести лет.