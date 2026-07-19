Выпускник из Нижнего Новгорода пересдал ЕГЭ с 99 до 100 баллов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области подвели итоги дополнительных дней Единого государственного экзамена. Благодаря пересдаче сразу 11 выпускников смогли улучшить свои результаты до максимальных 100 баллов. Среди них – выпускник лицея № 40 Нижнего Новгорода, который пересдал профильную математику с 99 до 100 баллов. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Всего высший результат после пересдачи получили выпускники по шести предметам. Чаще всего школьники улучшали оценки по истории – четыре человека. Еще три стобалльника появились по литературе. По одному максимальному результату удалось получить после пересдачи английского языка, обществознания, профильной математики и информатики.

Так, выпускник лицея № 40 Михаил Лаптев решил воспользоваться правом на однократную пересдачу профильной математики, несмотря на уже очень высокий результат – 99 баллов. Попытка оказалась успешной: итогом стали заветные 100 баллов.

Еще один пример – выпускник школы № 10 Володарского округа Артем Грачев. В основной период он получил 93 балла по информатике, однако решил пересдать экзамен. Дополнительная попытка принесла ему максимальный результат – 100 баллов.