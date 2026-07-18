Михаил Пучков высказался об отмене домашнего задания для первоклассников

Вместо "домашки" ребенок может выполнять развивающие задания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Первоклассникам нужно «мягко» включаться в образовательный процесс, а домашнее задание, наоборот, сильно их нагружает. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в эфире радио "Комсомольская Правда - Нижний Новгород".

Министр рассказал, что первоклассников не должны грузить домашним заданием. Ведь они не будут выполнять его самостоятельно: поздно вечером родители вместе с детьми засядут за выполнением уроков.

– Это отбивает желание учиться в дальнейшем, – отметил Михаил Пучков.

Вместо домашнего задания первоклассникам могут предлагать развивающие задания, например на моторику рук. Для начала маленький школьник должен приучить себя к выполнению небольших заданий, научиться концентрации.

Михаил Пучков напомнил о важности совместного досуга родителя и ребенка. Это могут быть незначительные дела или разговоры. Ребенку важно познавать этот мир.

–Сейчас ребенок познает мир через определенные техники. Нужно провести время с ребенком: задать ему вопросы, порассуждать, прочитать вместе книжку, – уточнил министр.