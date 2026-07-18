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НовостиОбщество18 июля 2026 17:38

Михаил Пучков высказался об отмене домашнего задания для первоклассников

Министр объяснил, почему маленьким школьникам не нужны дополнительные задания
Елена ПАШКИНА
Вместо "домашки" ребенок может выполнять развивающие задания.

Вместо "домашки" ребенок может выполнять развивающие задания.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Первоклассникам нужно «мягко» включаться в образовательный процесс, а домашнее задание, наоборот, сильно их нагружает. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в эфире радио "Комсомольская Правда - Нижний Новгород".

Министр рассказал, что первоклассников не должны грузить домашним заданием. Ведь они не будут выполнять его самостоятельно: поздно вечером родители вместе с детьми засядут за выполнением уроков.

– Это отбивает желание учиться в дальнейшем, – отметил Михаил Пучков.

Вместо домашнего задания первоклассникам могут предлагать развивающие задания, например на моторику рук. Для начала маленький школьник должен приучить себя к выполнению небольших заданий, научиться концентрации.

Михаил Пучков напомнил о важности совместного досуга родителя и ребенка. Это могут быть незначительные дела или разговоры. Ребенку важно познавать этот мир.

–Сейчас ребенок познает мир через определенные техники. Нужно провести время с ребенком: задать ему вопросы, порассуждать, прочитать вместе книжку, – уточнил министр.