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НовостиОбщество18 июля 2026 7:36

Глава Приокского района Михаил Шатилов покидает свой пост

До официального назначения нового руководителя исполнять обязанности главы района будет Вадим Харченко
Ирина ШВЫРКАЕВА
Глава Приокского района Михаил Шатилов покидает свой пост.

Глава Приокского района Михаил Шатилов покидает свой пост.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Михаил Шатилов, возглавлявший администрацию Приокского района с октября 2018 года, уходит с должности. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, причина кадровых изменений связана с участием Шатилова в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской области. Сейчас он входит в список кандидатов на место в региональном парламенте.

До официального назначения нового руководителя исполнять обязанности главы района будет Вадим Харченко. Соответствующее поручение уже дано.

Михаил Шатилов стал главой администрации Приокского района в октябре 2018 года. За время его работы район активно развивался, решались вопросы благоустройства, дорожного хозяйства и социальной инфраструктуры.