Глава Приокского района Михаил Шатилов покидает свой пост. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Михаил Шатилов, возглавлявший администрацию Приокского района с октября 2018 года, уходит с должности. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, причина кадровых изменений связана с участием Шатилова в выборах в Законодательное Собрание Нижегородской области. Сейчас он входит в список кандидатов на место в региональном парламенте.

До официального назначения нового руководителя исполнять обязанности главы района будет Вадим Харченко. Соответствующее поручение уже дано.

Михаил Шатилов стал главой администрации Приокского района в октябре 2018 года. За время его работы район активно развивался, решались вопросы благоустройства, дорожного хозяйства и социальной инфраструктуры.