Нижегородских коллекторов оштрафовали более чем на 3,2 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессиональные коллекторские организации Нижегородской области оштрафованы более чем на 3,2 миллиона рублей за нарушения законодательства при взыскании просроченной задолженности. Основанием для проверок стали обращения жителей региона, после которых судебные приставы возбудили десятки административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, чаще всего нижегородцы жаловались на чрезмерное количество телефонных звонков и сообщений, грубое общение со стороны взыскателей, незаконные контакты с родственниками и знакомыми должников, а также распространение персональных данных без законных оснований.

За отчетный период сотрудники ГУФССП составили 71 административный протокол. По итогам рассмотрения дел организациям назначены штрафы на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей. Из этой суммы в бюджет уже поступило около 2,5 миллиона рублей.

Сейчас в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций, работающих в Нижегородской области, числятся 20 компаний и девять их обособленных подразделений. Кроме того, возвратом просроченной задолженности в регионе занимаются 16 микрофинансовых организаций и три региональных банка. Полный перечень легально работающих коллекторских организаций размещен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.