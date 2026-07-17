Фото: НРО ЛДПР

Координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов провел встречу с жителями Большого Болдина. В мероприятии приняли участие руководители предприятий, аграрии, главы территориальных отделов и ветераны. Главными темами разговора стали развитие муниципалитета, работа местных производств и социальная поддержка населения. Об этом сообщает НРО ЛДПР.

Особое внимание парламентарий уделил молодёжной политике. Он напомнил, что у ЛДПР есть готовые инициативы: повышение стипендий студентам, рост зарплат аспирантам, запуск программы льготной ипотеки, реформа Единого госэкзамена и создание по всей стране сети центров для занятий спортом, творчеством и наукой.

Кроме того, Владислав Атмахов рассказал о мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Они пройдут в рамках указа президента России. По словам политика, эта дата имеет особое значение для общественной и политической жизни страны.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники задавали вопросы, предлагали идеи и обозначали темы, требующие дальнейшей проработки.

- Спасибо всем присутствующим за открытый диалог и активную гражданскую позицию, — сказал в завершении встречи Владислав Атмахов.