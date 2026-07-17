Выплаты нижегородским врачам за отказ пациенток от абортов планируют снизить. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области планируют сократить выплаты акушерам-гинекологам за помощь беременным женщинам, отказавшимся от аборта. Соответствующий проект изменений подготовило региональное министерство здравоохранения. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, сообщает «Ъ-Приволжье».

Если инициативу примут, размер доплаты врачам, имеющим дополнительную подготовку по психологическому консультированию для профилактики прерывания беременности, уменьшится с 20 до 10 тысяч рублей за каждый такой случай. Одновременно предлагается изменить и условия назначения выплаты. Сейчас деньги начисляют, если женщина сохранила беременность как минимум до 28 недель. Новый проект предусматривает сокращение этого срока до 22 недель.

При этом выплаты психологам, участвующим в сопровождении беременных, менять не планируют. Для них размер поощрения сохранится на прежнем уровне – 10 тысяч рублей.

Напомним, специальную систему доплат за сохранение беременности в Нижегородской области ввели в июне 2025 года. Она действует как мера поддержки специалистов, которые помогают женщинам принять решение отказаться от прерывания беременности.