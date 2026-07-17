14 юных нижегородцев отдохнули в лагере «Вита» вместо «Артека». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Четырнадцать детей из Нижегородской области, которые ранее были вынуждены досрочно покинуть международный детский центр «Артек», благополучно вернулись домой после завершения смены в лагере «Вита» Краснодарского края. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем MAX-канале.

Необходимость изменить место отдыха возникла в июне, когда в Республике Крым временно приостановили пребывание детей в лагерях. Для нижегородских школьников организовали централизованное возвращение из «Артека», а затем предложили продолжить отдых на Черноморском побережье.

По словам Михаила Пучкова, коллеги из Краснодарского края оперативно предоставили места в лагере «Вита». Родители 14 ребят согласились на перевод, после чего дети были организованно доставлены в новый лагерь и смогли полностью завершить летнюю смену.

Министр отметил, что школьники уже вернулись домой. Он также поблагодарил сотрудников регионального центра «Вега» за четкую организацию всех этапов поездки и сопровождения детей.