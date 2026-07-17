Нижегородец получил всероссийскую премию за воспитание особенного сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижнего Новгорода Александр Тимофеев стал лауреатом Всероссийской премии родителям детей с инвалидностью «Особенное счастье». Его отметили в номинации «Преодоление» за многолетнюю заботу о сыне с тяжелыми множественными нарушениями развития. Торжественная церемония награждения прошла в Астраханской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кандидатуру нижегородца на премию выдвинуло региональное отделение движения «Волонтеры Победы». Уже 13 лет Александр в одиночку воспитывает сына и с самого рождения борется за его здоровье. Благодаря ежедневной поддержке отца мальчик освоил многие бытовые навыки и сегодня самостоятельно добирается до школы на общественном транспорте.

По словам руководителя нижегородского отделения «Волонтеров Победы» Марии Самоделкиной, семьи, воспитывающие особенных детей, ежедневно совершают настоящий подвиг, который зачастую остается незаметным для окружающих. Именно поэтому такие истории важно делать известными и поддерживать.

Всероссийская премия «Особенное счастье» проводится уже седьмой год. За это время она объединила сотни семей со всей страны, а лучшие родительские практики, представленные участниками, впоследствии были внедрены в различных регионах России.