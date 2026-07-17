19-летнего администратора сим-боксов мошенников будут судить в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в обслуживании сим-боксов, использовавшихся телефонными мошенниками. По версии следствия, за работу он получал по 8 тысяч рублей в сутки, а теперь его дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как установили следователи, фигурант нашел предложение о «подработке» в одном из мессенджеров. По указанию кураторов он приобрел в Москве SIM-карты и сначала собирался установить оборудование в Иванове. Однако из-за плохого качества связи переехал в Нижний Новгород, где разместил сим-боксы в арендованных квартирах на улицах Бориса Видяева, Максима Горького, Невзоровых и на проспекте Ленина.

По данным полиции, оборудование использовалось для подмены телефонных номеров. С его помощью мошенники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, убеждая людей переводить деньги.

Задержали молодого человека сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями регионального ГУ МВД совместно с УФСБ. Во время обысков были изъяты сим-бокс, около 800 SIM-карт, роутер, мобильные телефоны и камеры, через которые кураторы дистанционно контролировали работу оборудования.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.