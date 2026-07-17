Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по делу о проблемной дороге в Новой Пунери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей деревни Новая Пунерь Кстовского района Нижнего Новгорода на состояние дорожной инфраструктуры. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе СК России,

Поводом для разбирательства стали сообщения о том, что в июле была закрыта дорога, ведущая в населенный пункт. Вместо нее жителям предложили объездной маршрут, который оказался в неудовлетворительном состоянии. На дороге нет асфальта, грунтовое покрытие регулярно размывает после дождей, а многочисленные ямы и глубокие колеи серьезно осложняют движение транспорта.

По словам местных жителей, из-за состояния дороги возникают трудности не только для автомобилистов, но и для проезда экстренных служб. При этом обращения в различные инстанции, как утверждается, результата не принесли.

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о предварительных и итоговых результатах расследования, а также о мерах, которые принимаются для восстановления прав жителей на безопасную и качественную дорожную инфраструктуру.