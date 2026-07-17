14 новых квартир для детей-сирот поступят в собственность Нижнего Новгорода. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная комиссия городской Думы по муниципальному имуществу поддержала передачу в муниципальную собственность 14 жилых помещений для детей-сирот. Заседание состоялось 16 июля под председательством Алексея Запоева.

Квартиры расположены в Новинках, Сормовском, Автозаводском, Канавинском и Кстовском районах. Как отметил первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Алексей Кирюхин, все помещения полностью соответствуют установленным требованиям. Депутаты поддержали передачу единогласно.

Кроме того, комиссия рассмотрела изменения в Перечень помещений для встреч депутатов с избирателями. Перечень предложили дополнить четырьмя объектами в Кстовском районе по обращению депутата Марины Крюковой.

Также депутаты рекомендовали принять изменения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом. Новая редакция позволит вести групповой учёт движимого имущества с общим назначением, что сократит трудозатраты на ведение реестра. Кроме того, предлагается разделить полномочия городской Думы и администрации по формированию и утверждению перечня имущества для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Девять нежилых помещений дополнили Прогнозный план приватизации муниципального имущества, ещё одно — Перечень имущества, которое администрация передаёт в аренду или безвозмездное пользование некоммерческим организациям.

В завершение заседания депутаты утвердили Перечень объектов для заключения концессионных соглашений — в рамках актуализации нормативной базы нового муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.