Владислав Атмахов поддержал идею ЛДПР о «Народной ипотеке» под 3%. Фото: НРО ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов поддержал партийную инициативу о введении «Народной ипотеки» со ставкой 3% годовых. По его мнению, сегодняшние условия кредитования делают жильё недоступным для большинства семей, а программа ЛДПР способна кардинально изменить ситуацию.

Средняя ставка по рыночной ипотеке в регионе держится на уровне 18–19% годовых. При этом цена квадратного метра в Нижнем Новгороде превышает 163 тысячи рублей. Ежемесячный платёж за типовую квартиру, как подчеркивают в партии, сопоставим со средней зарплатой, что фактически закрывает для граждан возможность приобрести собственное жильё.

Предложение ЛДПР предполагает ставку 3% годовых, сумму кредита до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов в столицах, срок до 30 лет и первоначальный взнос 15%. Воспользоваться программой смогут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в том числе молодые специалисты до 35 лет, бюджетники, студенты и те, кто ещё не стал родителями. Кредит можно будет направить на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, а также на строительство частного дома.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что приоритетом программы станет индивидуальное жилищное строительство: люди должны иметь возможность создавать настоящие семейные гнёзда с участками, свежим воздухом и пространством для детей.

Владислав Атмахов подчеркнул, что собственное жильё должно быть нормой, а не роскошью. По его словам, доступная ипотека напрямую влияет на демографию и качество жизни людей.

- Позиция ЛДПР однозначна: нужно создавать гражданам России и нижегородцам в частности комфортные условия для жизни. Собственное жильё должно быть нормой, а не роскошью, — заявил парламентарий.