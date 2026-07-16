Почти у 20 тысяч нижегородцев выявили рак в 2025 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Злокачественную опухоль выявили у 19 881 жителя Нижегородской области за прошлый год. Соответствующую статистику опубликовала ЕМИСС. К сожалению, людей, сражающихся с раком, с каждым годом становится все больше. Так, в 2022 году было 17 845 заболевших, в 2023 уже 18 114, а в 2024 году – 19 395. За два года число людей с диагнозом «онкология» выросло на 1 550.

Однако еще через год количество снова увеличилась: в 2025 году уже 19 881 житель Нижегородской области болел раком.

В борьбе с коварной болезнью помогают нижегородские онкологические центры, которые применяют современные методы диагностики и новейшее оборудование. Ранее «Комсомолка» публиковала список лучших онкоцентров Нижнего Новгорода в 2026 году. При составлении рейтинга учитывали несколько критериев, например лицензия, опыт врачей-онкологов, используемые методики в диагностике и лечении онкоболезней, цены, отзывы пациентов и другие.