Чат-бот для жалоб на самокаты заработал в Нижнем Новгороде. Фото: Яна АСТАХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцам больше не нужно терпеть водителей самокатов, которые пренебрегают правилами, или кричать им в спину непристойные слова. Теперь на нарушителей пожаловаться можно с помощью чат-бота, сообщает ассоциация операторов микромобильности.

Ассоциация опубликовала инструкцию к чат-боту «Самокаты: общественный контроль», которым может воспользоваться любой желающий в мессенджере MAX или социальной сети «ВКонтакте». Чтобы сообщить о нарушении, нужно открыть чат-бот, отметить тип нарушения, указать дату и время, и прикрепить имеющиеся фото или видео.

При этом наличие номеров самоката на фотографии не обязательно, но значительно ускорит поиск нарушителя.

Умная система самостоятельно направит жалобу в сервис кикшеринга, на самокате которого передвигается нарушитель. Если ваше сообщение обработано, значит, меры для устранения нарушений приняты. Человеку, который нарушил правила при использовании самоката, может грозить предупреждение, штраф, а иногда и блокировка аккаунта.

Также организация напомнила, что распространенные причины для аварий – это поездки двух людей на одном самокате, несоблюдение возрастных ограничений и нарушение правил парковки.