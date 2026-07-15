Судья получил условный срок за неправосудный приговор в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судье Краснослободского районного суда вынесли приговор и назначали наказание за неправосудное решение 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского областного суда.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый принял в производство уголовное дело по нарушению ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Окончательное решение по уголовному делу судья вынес по личной просьбе представителей судейского сообщества. Так, он назначил наказание, срок которого не соответствовал требованиям закона. Подсудимого лишили свободы всего на два года и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на такой же срок.

Согласно закону, данное нарушение предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет и запрещает заниматься водительской деятельностью на срок до трех лет. Позже приговор был отменен.

Против судьи развернулось судебное разбирательство, по итогам которого ему предъявили обвинение в неправосудном приговоре. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев. Также ему запрещается занимать должности представителя власти два года.

Подсудимый вину не признал и заявил, что при вынесении приговора руководствовался исключительно законом и личными убеждениями. Решение суда в законную силу не вступило.