12 млн рублей потеряли родители погибшего на СВО нижегородца из-за мошенников. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионеры из Нижегородской области стали жертвами телефонных мошенников и лишились более 12 миллионов рублей. 67-летний житель Нижнего Новгорода вместе с супругой несколько раз передавал крупные суммы наличными курьерам, поверив рассказам злоумышленников о необходимости защитить свои сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, сначала мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Он сообщил, что пенсионеру необходимо приехать за наградой для погибшего сына, который был участником СВО. Позже с супругами связались лжесотрудники ФСБ и «юрист». Они убедили потерпевших, что их деньги находятся под угрозой хищения, и предложили передать наличные для проведения якобы необходимой «экспертизы».

Поверив мошенникам, пенсионеры несколько раз снимали деньги со счетов и передавали их курьерам в Нижнем Новгороде и Пильнинском округе. Общий ущерб составил 12 051 500 рублей. Лишь спустя время супруги поняли, что стали жертвами аферистов, и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники уголовного розыска уже установили одного из курьеров, причастных к преступлению.

В полиции напоминают, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не отправляют курьеров за наличными.