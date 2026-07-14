Более 130 пациентов спасла санавиация Нижегородской области за полгода. Фото: Нижегородский территориальный центр медицины катастроф

С января по июнь санитарная авиация Нижегородской области выполнила почти 150 вылетов и эвакуировала более 130 пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Среди спасенных – около 20 детей, в том числе трое младенцев младше одного года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для экстренной эвакуации используется вертолет «Ансат», оснащенный всем необходимым оборудованием для оказания помощи прямо во время полета. На борту находятся аппараты ИВЛ, дефибриллятор, монитор, ЭКГ и другая реанимационная техника, что позволяет медикам проводить интенсивную терапию до прибытия в специализированную клинику.

Сегодня в регионе действует около 50 вертолетных и посадочных площадок, часть из которых расположена рядом с медицинскими учреждениями. Благодаря системам ночного освещения и мобильным светотехническим комплексам санитарная авиация может работать круглосуточно.

По данным регионального Минздрава, чаще всего вертолеты вылетают к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – на такие случаи приходится 59% всех вызовов. Служба работает в Нижегородской области с 2018 года, а время полета даже до самых удаленных районов не превышает полутора часов.