Нижегородское УФАС вынесло предупреждение из-за роста цен на бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, который реализует топливо на автозаправках под брендами ESCO и «Газпромнефти». Поводом стали результаты мониторинга, показавшего изменение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. По мнению ведомства, в действиях хозяйствующего субъекта могут содержаться признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе УФАС.

В антимонопольной службе пояснили, что специалисты продолжают следить за ситуацией с ценообразованием на автомобильное топливо. Во время проверки было установлено, что стоимость бензина на указанных АЗС изменилась. Предпринимателю предстоит устранить признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Помимо Нижегородской области, аналогичные предупреждения ФАС получили участники топливного рынка в Кировской области, Удмуртии, Саратовской области и Краснодарском крае. Там ведомство также проверяет обоснованность изменения цен на бензин и дизельное топливо.