Нижегородцам с инвалидностью напомнили о праве заправляться без очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижегородской области с инвалидностью I и II групп, а также водители, перевозящие детей-инвалидов, имеют право на внеочередной проезд к топливным колонкам на автозаправочных станциях. Об этом напомнили в министерстве энергетики и ЖКХ региона, отвечая на вопрос жительницы в официальном сообществе ведомства во ВКонтакте.

Поводом для разъяснений стало обращение нижегородки, которая пожаловалась, что на одной из АЗС ей отказали в приоритетном обслуживании и предложили самостоятельно договариваться с другими автомобилистами. По словам женщины, ей пришлось стоять в общей очереди, несмотря на предусмотренную законом льготу.

В министерстве пояснили, что право на обслуживание без очереди закреплено Указом Президента России № 1157 от 2 октября 1992 года «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо сообщить сотрудникам АЗС о своем праве и при необходимости предъявить документ, подтверждающий инвалидность.

В ведомстве также рекомендовали не вступать в споры с другими водителями. Если возникают вопросы, лучше сразу обратиться к сотрудникам заправочной станции или волонтерам, которые помогают организовывать работу АЗС.