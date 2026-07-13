ФСБ напомнило нижегородцам о правилах отдыха у границы с Казахстаном. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Нижегородской области, которые собираются на отдых, рыбалку или в туристическую поездку в приграничные районы Республики Калмыкия и Астраханской области, необходимо заранее ознакомиться с правилами пограничного режима и оформить пропуск для въезда в пограничную зону. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

Пропуска и необходимые разрешения выдаются Пограничным управлением ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области бесплатно. Для граждан России срок рассмотрения заявления составляет до 15 рабочих дней, для иностранных граждан – до 30 рабочих дней. При этом иностранцам пропуск обязателен на всей территории пограничной зоны.

В ведомстве также напомнили, что хозяйственная деятельность, в том числе любительское и спортивное рыболовство, должна вестись в пределах разрешенных участков. В пятикилометровой полосе вдоль государственной границы такие работы разрешены в светлое время суток, если иное не согласовано с пограничными органами.

Кроме того, без специального разрешения запрещены фото- и видеосъемка пограничных кораблей, катеров, нарядов, инженерных сооружений и других объектов пограничной службы, в том числе с использованием беспилотников.

В ФСБ подчеркнули, что за нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушителям может грозить предупреждение или штраф от 1 до 60 тысяч рублей, а также конфискация орудий или предметов административного правонарушения.