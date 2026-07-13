Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:45

Гражданин США получил восемь лет колонии за мошенничество в Нижнем Новгороде

Он похитил у родственников и знакомых более шести миллионов рублей
Евгения ФРОЛОВА
Гражданина США осудили за многомиллионное мошенничество в Нижнем Новгороде. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Гражданина США осудили за многомиллионное мошенничество в Нижнем Новгороде. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал гражданина США виновным в серии мошенничеств и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, в 2022 году мужчина, незаконно находившийся на территории России, под различными предлогами завладел деньгами родственников и знакомых. Одному из потерпевших – брату своей жены – он пообещал помочь с оформлением документов для переезда на постоянное место жительства в США и получил более 4,2 млн рублей.

Кроме того, подсудимый убеждал знакомых, что сможет приобрести автомобили в США и доставить их в Россию по более выгодной цене. Под этим предлогом он похитил у нескольких человек свыше двух миллионов рублей.

Всего мужчину признали виновным по пяти эпизодам мошенничества – четырех в крупном размере и одному в особо крупном. Свою вину он не признал.