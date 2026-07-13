Гражданин США получил восемь лет колонии за мошенничество в Нижнем Новгороде

Гражданина США осудили за многомиллионное мошенничество в Нижнем Новгороде. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал гражданина США виновным в серии мошенничеств и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, в 2022 году мужчина, незаконно находившийся на территории России, под различными предлогами завладел деньгами родственников и знакомых. Одному из потерпевших – брату своей жены – он пообещал помочь с оформлением документов для переезда на постоянное место жительства в США и получил более 4,2 млн рублей.

Кроме того, подсудимый убеждал знакомых, что сможет приобрести автомобили в США и доставить их в Россию по более выгодной цене. Под этим предлогом он похитил у нескольких человек свыше двух миллионов рублей.

Всего мужчину признали виновным по пяти эпизодам мошенничества – четырех в крупном размере и одному в особо крупном. Свою вину он не признал.