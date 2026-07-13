Пассажиров трех рейсов отправили из Нижнего Новгорода в Москву автобусами

Пассажиров трех рейсов из Нижнего Новгорода отправили в Москву автобусами. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Пассажиров трех авиарейсов, которые оказались в Международном аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений на полеты в Москве, доставили в столицу организованными автобусными трансферами. Все рейсы, принятые аэропортом в качестве запасных, уже отправились к своим пунктам назначения. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, 12 июля в течение дня аэропорт Чкалов принял 21 запасной рейс, включая один международный. Самолеты перенаправили в Нижний Новгород из-за временных ограничений в московских аэропортах, а также неблагоприятной погоды.

В аэропорту отметили, что сотрудники оперативно реагировали на решения авиакомпаний по дальнейшей перевозке пассажиров, благодаря чему ситуацию удалось удержать под контролем. По решению перевозчиков пассажиров трех рейсов отправили в Москву автобусами. Часть людей предпочла добраться до столицы наземным транспортом самостоятельно. Остальные дождались вылета в терминале или оставались на борту самолетов, где с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.