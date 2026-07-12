Нижегородцам рассказали, как получить компенсацию за плохой бензин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородские автомобилисты, столкнувшиеся с поломкой машины после заправки некачественным бензином, могут добиться компенсации понесенных расходов. Для этого важно сразу собрать необходимые доказательства и правильно оформить документы. Об этом сообщает РИА «Бокал прессека».

Специалисты предупреждают, что последствия использования некачественного топлива могут проявиться как сразу, так и спустя несколько сотен километров. Если вместо бензина с заявленным октановым числом в бак попало топливо более низкого качества, длительная детонация способна привести к серьезным повреждениям двигателя – вплоть до разрушения поршней и клапанов.

Чтобы защитить свои права, водителям рекомендуют сохранить кассовый чек или подтверждение оплаты, а также сфотографировать приборную панель с пробегом и индикатором неисправности. После этого автомобиль следует доставить в сервис, где специалисты официально отберут пробы топлива и оформят соответствующий акт.

Если независимая экспертиза подтвердит, что бензин не соответствует требованиям ГОСТа, владелец автомобиля вправе направить претензию в адрес АЗС. В ней можно потребовать возмещения стоимости топлива, ремонта, услуг эвакуатора и самой экспертизы. Если заправка откажется компенсировать ущерб добровольно, взыскать расходы и предусмотренный законом штраф можно через суд.