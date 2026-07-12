Жительница Нижнего Новгорода получила перелом позвонка после конной прогулки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

24-летняя жительница Нижнего Новгорода получила перелом позвонка после конной прогулки. По словам девушки, перед поездкой ей сообщили, что лошадь спокойная, однако во время обработки животного спреем от комаров оно резко сбросило всадницу, сообщает SHOT.

Как рассказала пострадавшая Арина, вместе с подругой она приехала покататься на лошадях. Перед прогулкой сотрудники провели инструктаж, выдали защитные шлемы и помогли девушкам сесть в седло. Затем к животным подошла женщина, которая начала распылять средство от насекомых. После нескольких распылений лошадь испугалась, Арина попыталась удержаться в седле, но упала на землю, ударившись головой, лицом, бедром и предплечьем.

После происшествия девушке обработали рану и сделали скидку на прогулку в размере 600 рублей. Однако уже на следующий день боли усилились, и обследование показало перелом позвонка со смещением костного фрагмента, который оказывает давление на спинной мозг. Сейчас девушка ожидает решения врачей о необходимости операции.

По словам пострадавшей, сначала руководство конного клуба обещало компенсировать расходы на МРТ, однако позже отказалось это делать и предложило решать вопрос через юристов. Девушка утверждает, что также просила предоставить записи с камер наблюдения, однако их ей не показали. Сейчас нижегородка обратилась в полицию, зафиксировала полученные травмы и готовит иск в суд.