На 62-м году жизни скончалась известный нижегородский невролог Елена Антипенко. Фото: ПИМУ

В Нижнем Новгороде на 62-м году жизни скончалась известный невролог, доктор медицинских наук и профессор Елена Антипенко. Печальную новость сообщил телеграм-канале «Бокал прессека».

Для многих коллег, учеников и пациентов известие стало неожиданным ударом. Елену Альбертовну вспоминают как энергичного, отзывчивого и преданного своему делу специалиста, который на протяжении десятилетий помогал людям и вносил вклад в развитие медицинской науки.

Елена Антипенко была доктором медицинских наук, профессором и много лет возглавляла кафедру неврологии, психиатрии и наркологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета. Также она консультировала пациентов Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Общий врачебный стаж Елены Альбертовны превышал 35 лет. Она входила в состав экспертного совета России по ботулинотерапии и пользовалась большим уважением в профессиональном сообществе.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Елены Антипенко.