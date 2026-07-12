Нижний Новгород принял 14 рейсов, следовавших в Москву. Фото: Пресс-служба аэропорта Чкалов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова принял 14 самолетов, следовавших в Москву. Рейсы были перенаправлены из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном авиаузле, а также неблагоприятной погоды в Московском регионе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Им оказывают необходимую помощь, а также выдают еду и напитки, чтобы сделать ожидание более комфортным.

Все службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В терминале доступны питьевые фонтанчики, а при необходимости для пассажиров дополнительно установят кулеры с водой, а также предоставят мягкий инвентарь – пуфы и матрасы.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло, где публикуются актуальные сведения о дальнейших вылетах и изменениях в расписании.