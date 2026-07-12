Четыре центра здорового долголетия открыли в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области уже работают четыре центра медицины здорового долголетия – три из них открыты в Нижнем Новгороде, еще один действует в Арзамасе. Таким образом, регион не только участвует в федеральных программах, посвященных активному долголетию, но и уже реализует собственные проекты в этой сфере. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал прессека».

Достижения нижегородских специалистов отметили и на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который прошел в Москве. Ученый с мировым именем Витторио Калабрезе несколько раз упомянул Нижний Новгород, высоко оценив разработки местных исследователей. Речь идет о проектах по созданию «часов старения» и калькуляторов биологического возраста.

В числе авторов этих исследований – нижегородские ученые Иванченко, Кривоносов, Кондакова, Григорьева, Полевая, Хабарова и Швец. Развивать это направление продолжит Центр медицины здорового долголетия и когнитивных технологий ННГУ, созданный в конце июня.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в будущем работу центров здорового долголетия планируют распространить и на детей. Пока же их программы рассчитаны только на совершеннолетних пациентов.