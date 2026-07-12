Нижегородцам напомнили способы спасения утопающих

Нижегородцам напомнили способы спасения тонущих людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Шесть человек утонули в Нижегородской области за последние сутки. В связи с этим нижегородцам напоминают правила спасения тонущих людей - способы публикует телеграм-канал «Бокал прессека».

Часто при виде тонущего человека охватывает паника. По статистике, при попытке спасти утопающего, до 30% случаев заканчиваются смертью спасателя.

Броситься в воду – это первая мысль, которая возникает в голове при виде тонущего человека. На деле это большое заблуждение и опасный шаг. Международные протоколы спасения ILCOR рекомендуют концепцию «Голос, бросок, протяни».

Во-первых, громко и четко кричите утопающему последовательность действий. Используйте короткие предложения, например, «Перевернись на спину!». Не поддавайтесь панике, помните: тонущего человека она одолевает еще сильнее.

Во-вторых, найдите подручные спасательные средства. Например, пустую пятилитровую бутылку. Важно бросить ее не в самого человека, а перед ним.

Наконец, вам нужно «удлинить» свои руки. Для этого подойдут палка, шарф, пояс – все, что может служить неким тросом между вами и пострадавшим. Не вставайте на край скользкой поверхности, когда будете тянуть человека. В этом случае возрастает риск не удержаться и оказаться рядом с утопающим. Спасателю следует лечь на живот, широко расставить ноги и протянуть предмет для спасения.

Однако бывают ситуации, когда эти методы не подходят. Если больше ничего не остается, кроме того, как зайти в воду – следуйте следующему правилу. Подплывите к тонущему человеку со спины, ухватите его под мышки или за волосы и положите затылком себе на грудь. До берега плывите на спине, помогая себе ногами.