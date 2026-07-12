Нижегородцы могут принять участие в конкурсе по сохранению исторической памяти.

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации объявил о старте приёма заявок на Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

К участию приглашаются совершеннолетние граждане России и иностранных государств, как физические, так и юридические лица. Конкурс проводится по 12 номинациям, охватывающим самые разные направления: от краеведения и музейного дела до цифровых проектов и кинематографа.

Среди номинаций – «Малая родина – история большой страны», посвящённая практикам сохранения региональной истории, «Их имя – символ России», где собираются проекты о выдающихся деятелях, «Музеи – сокровищницы народной памяти», а также «Цифровые проекты и программы по сохранению исторической памяти». Отдельные номинации посвящены игровым форматам, туристическим маршрутам, корпоративным традициям, международному диалогу и искусству.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап продлится до 9 октября – в этот период принимаются работы. Затем экспертный совет определит финалистов в каждой номинации, которые выйдут во второй, очный этап, где им предстоит публично представить свои проекты. Победителей выберут по итогам очной защиты.

Все участники заочного этапа получат электронные сертификаты. Победители будут награждены дипломами, дающими право на приоритетное участие в проектах Национального центра исторической памяти. Кроме того, они смогут рассчитывать на методическое и экспертное сопровождение, информационную поддержку на ресурсах центра, а также получат приглашения на профильные форумы и образовательные программы.

Подать заявку можно по ссылке на официальном портале организатора.