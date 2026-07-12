Ежегодный День рыбака состоится в Нижнем Новгороде 12 июля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздник День рыбака (0+) пройдет в Автозаводском парке 12 июля. Об этом сообщается на сайте дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

В рамках мероприятия определят главных рыбаков. Чтобы одержать победу, участникам предстоит поймать рыбу с помощью удочки из фонтана. В нем будут находиться 100 килограммов карпов и один осетр. Однако есть ряд ограничений: нельзя использовать двойники и тройники для зацепа рыбы, травление. Каждый рыбак должен зафиксировать количество добычи у волонтеров мероприятия.

По завершению конкурсов состоится награждение в номинациях: самая большая и самая маленькая пойманная рыба, самый большой улов, первая пойманная рыба, самый юный рыбак и самая удачливая рыбачка. Также приз заберет участник, который сможет поймать осетра.

День рыбака смогут посетить не только взрослые, но и дети. Они также смогут побороться за призы, однако им не нужно для этого рыбачить. Детям предлагают вооружиться мелками и превратить асфальт в настоящее полотно под открытым небом. Для юных гостей предусмотрена анимационная программа.

В честь праздника рыбаки всегда устраивают игры и состязания, в которых борются за звание самого умелого. Так, на мероприятии пройдет рыбалка по-мадагаскарски, уже по традиции это самая ожидаемая часть праздника. Рыбаки будут ловить добычу с помощью подручных средств: от голых рук до пакета.