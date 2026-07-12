Режим ракетной опасности вводили в Нижегородской области 12 июля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Режим ракетной опасности был объявлен в Нижегородской области в ночь на 12 июля. Жителям региона пришло смс-оповещение около трех часов ночи.

- Внимание! На территории Нижегородской области введен режим Ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие, - говорилось в рассылке.

Спустя примерно два часа тревога была отменена.

Ракетная опасность также была объявлена в ряде других регионов России: Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях, Татарстане и Чувашии.